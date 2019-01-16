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Kış sert geçecek

zorlu maratonun startını yarın Ümraniye maçıyla verecek. 43 günde en az 10 karşılaşma var

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Kış sert geçecek
Süper Lig'de 17. sıraya demir atan ve yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ikinci yarıda 3 kulvardaki mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe'de zorlu maraton yarın başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçıyla düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, Ocak ve Şubat aylarında 2'si Avrupa, Ümraniye'yi eleyip çeyrek finale kalması halinde 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 43 günde toplam 12 karşılaşmaya çıkacak. Yani ortalama 3.5 günde bir maç oynayacak.

17 Ocak Ümraniye (d) (Türkiye Kupası)
21 Ocak Bursaspor (d)
24 Ocak Ümraniye (Türkiye Kupası)
28 Ocak E.Y.Malatyaspor
1 Şubat Göztepe
5-7 Şubat Kupa çeyrek final ilk maç
10 Şubat Kayserispor (d)
12 Şubat Zenit (Avrupa Ligi)
17 Şubat A.Konyaspor
21 Şubat Zenit (d) (Avrupa Ligi)
24 Şubat Beşiktaş (d)
26-28 Şubat Kupa çeyrek final rövanş
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Kış sert geçecek
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