Kış sert geçecek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 17. sıraya demir atan ve yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ikinci yarıda 3 kulvardaki mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe'de zorlu maraton yarın başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçıyla düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler,Yani ortalama 3.5 günde bir maç oynayacak.Ümraniye (d) (Türkiye Kupası)Bursaspor (d)Ümraniye (Türkiye Kupası)E.Y.MalatyasporGöztepeKupa çeyrek final ilk maçKayserispor (d)Zenit (Avrupa Ligi)A.KonyasporZenit (d) (Avrupa Ligi)Beşiktaş (d)Kupa çeyrek final rövanş