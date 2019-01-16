Marcao 4 milyon euro!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın önceki gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yeni transferi Marcao, dün detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde çeşitli testlere tabi tutulan Brezilyalı stoper, temiz çıkan sonuçlar sonrası resmi imzayı attı. Galatasaray, akşam saatlerinde Marcao transferinin şartlarını kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisi için Portekiz ekibi Chaves'e 4 milyon Euro ödeneceğini, 3.5 senelik mukavele yapılan Marcao'nun ise toplam 2 milyon 950 bin Euro kazanacağını açıkladı.