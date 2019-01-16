Rüya gerçek olacak

Sivasspor'da ortaya koyduğu başarılı performansın ardından devre arasında lider Başakşehir'e imza atan Robinho, yeni takımının sosyal medya hesabına röportaj verdi. Brezilyalı yıldız sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da hedefleri olan bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu
belirtip, "Başakşehir formasıyla çok başarılı olmak istiyorum. Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz şampiyonluk. Bunu yapacak kaliteye sahibiz. Yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak" dedi. ROBİNHO'NUN EN İYİ 11'İ
Robinho, birlikte oynadığı en iyi 11'i ise "Kalede
Dida, stoperler
Cannavaro, Thiago Silva, sağ bek
Cafu, sol bek
Roberto Carlos ya da Marcelo ama tercihim Roberto
Carlos. Orta saha
Zidane, Ronaldinho, Neymar,
Kaka, en uçta
Brezilyalı Ronaldo ve son olarak da
kendimi koyuyorum" sözleriyle açıkladı. Kısa sorulara kısa cevaplar:
Pele mi, Maradona mı?
Pele, daha çok gol atmış olması, daha çok kupa kazanması ve benim de Brezilyalı olmam. Messi mi, Ronaldo mu?
Tabii ki Messi, Ronaldo'ya saygı duyuyorum ama Messi bir dahi. Zidane mı, Ronaldinho mu?
Ronaldinho. Çok zor soru ama Ronaldinho, yüzünde gülümsemeyle oynardı, mükemmel bir oyuncu. Premier Lig mi, La Liga mı?
Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Çünkü her sene kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsunuz. La Liga'da ise Barcelona ve Real Madrid hegemonyası var. Gol mü, asist mi?
Anına, dakikasına bağlı ama tabii ki gol atmayı tercih ederim. Turuncu mu, lacivert mi?
Lacivert.