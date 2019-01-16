Rüya gerçek olacak

BUGÜN NELER OLDU

Sivasspor'da ortaya koyduğu başarılı performansın ardından devre arasında lider Başakşehir'e imza atan Robinho, yeni takımının sosyal medya hesabına röportaj verdi.belirtip, "Başakşehir formasıyla çok başarılı olmak istiyorum. Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz şampiyonluk. Bunu yapacak kaliteye sahibiz. Yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak" dedi.Robinho, birlikte oynadığı en iyi 11'i iseDida,Cannavaro, Thiago Silva,Cafu,Roberto Carlos ya da Marcelo ama tercihim RobertoCarlos.Zidane, Ronaldinho, Neymar,Kaka,Brezilyalı Ronaldo ve son olarak dakendimi koyuyorum" sözleriyle açıkladı.Pele, daha çok gol atmış olması, daha çok kupa kazanması ve benim de Brezilyalı olmam.Tabii ki Messi, Ronaldo'ya saygı duyuyorum ama Messi bir dahi.Ronaldinho. Çok zor soru ama Ronaldinho, yüzünde gülümsemeyle oynardı, mükemmel bir oyuncu.Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Çünkü her sene kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsunuz. La Liga'da ise Barcelona ve Real Madrid hegemonyası var.Anına, dakikasına bağlı ama tabii ki gol atmayı tercih ederim.Lacivert.