Ryan Babel: Yollarımız bir gün kesişecek

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın, Fulham'a sattığı Ryan Babel, dün Londra'da düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Siyah-beyazlı kulübün Hollandalı futbolcunun transferinden 2 milyon Euro bonservis bedeli alacağı kaydedildi. İmza töreninde, "Çok heyecanlıyım. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum" diyen Babel, daha sonra İnstagram hesabından Kara Kartal'a şu sözlerle veda etti: "Benim en büyük dileğim, dolu bir Vodafone Park'ta elimde mikrofon ile Beşiktaş'taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu 2.5 senede harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum. Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum!"