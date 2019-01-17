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maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu...

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçının yeniden oynanacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Boluspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? sorusunun cevabını açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 14:11
Boluspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu...

Boluspor ile Galatasaray geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında karşı karşıya gelecekti fakat Bolu'daki şiddetli kar yağışı nedeniyle maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu; karşılaşmanın ertelenmesine karar vermişti. TFF, yaptığı açıklamayla maçın ne zaman oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçının 22 Ocak Salı günü saat 19:45'te Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Futbol Takımımızın, Boluspor ile deplasmanda 15 Ocak Salı günü oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı elverişsiz saha ve zemin koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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Boluspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarih belli oldu...
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