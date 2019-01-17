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son 16 turu ilk maçında , 'yı konuk ediyor. 18.30'da başlayan müsabaka A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 18:42
CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 18.30'da başlayan ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İbrahim Bozbey yapıyor. Müsabaka A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR 0-0 KASIMPAŞA

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, N'Skala, Taha, Ceyhun, Djalma, Lucas, Junior, Cisse

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Eduok, Hajradinovic, Trezeguet, Diagne

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CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
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