BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakika sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerçekten yetenekli futbolcuları olan bir rakiple oynadık. Ben bu takımı yenerim diyerek sahaya çıkabileceğin hiçbir maç yok. Bu kadroda belki bir iki değişiklik yapabileceğiz. Başakşehir'in iyi bir kadrosu var. Ama ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkılıyor ve biz kazanmak için oynayacağız. Şu andan itibaren o maça hazırlanacağız. Nwakaeme'yi yetiştirmeye çalışacağız. Olmadığı takdirde bu kadrodan çözümler üreteceğiz. Sosa konusunda ise acele etmemeliyiz. Sakatlığı ciddi bir bölgeden. Riske atmamamak lazım. Ekuban'ın gelişimini çok önceden görüyorum. Siz şimdi bugünleri görüyorsunuz ama biz önceden beri onu biliyorduk."İran Milli Takımı, Asya Kupası D Grubu'nda karşı karşıya geldiği Irak ile 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla beraber Amiri ve Hosseini'nin, Trabzonspor'un zorlu Medipol Başakşehir maçında olmayacakları kesinleşti.