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ile yollar ayrılıyor

'un 31 yaşındaki defans oyuncusu 'nun sözleşmesi feshedilene kadar çalışmalarını Vakıfköy Tesisleri'nde sürdüreceği belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 11:19
Jires Kembo ile yollar ayrılıyor

Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba ile yıldızı barışmayan Jires Kembo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadroya alınmayan tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin feshi konusunda bir anlaşma sağlanamazken, yönetim Jires Kembo'dan çalışmalarını Özlüce yerine Vakıfköy'de sürdürmesini istedi.

Jires Kembo ile yapılan görüşmede iki tarafın da sözleşmenin feshi konusunda birkaç hafta değerlendirmede bulunması kararlaştırıldı. Demokratik Kongolu futbolcu bu süre içinde avukatı ve menajerleriyle fesih işlemlerinin detaylarını konuşacak. Jires Kembo'nun Bursaspor'dan sözleşmesinin bitiş tarihine kadar olan 790 bin Euro'luk alacağı bulunuyor.

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Jires Kembo ile yollar ayrılıyor
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