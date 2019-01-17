Ozan Kabak hem kazandı hem kazandırdı

Galatasaray'da Ocak ayında en çok konuşulan konuların başında gelen 'Ozan Kabak'ın ayrılma ihtimali' gerçek oldu ve 18 yaşındaki oyuncu dün sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdı. Avrupa'da dev kulüplerin listesinde olan ve teknik direktör Fatih Terim'in Belek kampı öncesi, "Heyecanını anlıyorum ama gitme zamanı bugün değil" açıklamasını yaptığı Ozan, Stuttgart'a satıldı. Galatasaray yönetimi, sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan genç stoper için 11 milyon Euro'luk (yaklaşık 68 milyon TL) teklif veren Alman kulübüne, 'Tamam' dedi ve KAP'a bildirim yapıldı.

HALİL ALTINTOP ARABULUCU OLDU!

Terim'den izin alan Ozan, takımla vedalaştı ve Stuttgart'la masaya oturdu. Bundesliga ekibi, G.Saray'da yıllık 220 bin TL'ye oynayan Ozan'a yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) önerdi. Yüzde 47 vergi düştükten sonra 1 milyon Euro net kazanacak Ozan da maaşını 28 katına çıkaran bu teklife 'Evet' dedi. Stuttgart'ta yardımcı hocalık yapan Halil Altıntop'un transferde ısrarcı olduğu bildirildi.

REKOR KIRDI

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak aynı zamanda bir rekora da imza atıyor. 11 milyon Euro'ya Alman ekibinin kadrosuna katılacak olan 18'lik futbolcu, Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen ismi oldu.



TUDOR'A KALSA GİTMİŞTİ

Galatasaray 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığında Ozan Kabak henüz 2 aylık bir bebekti. Ozan 18 yaşında ise altyapısından yetiştiği Galatasaray'a 11 milyon Euro kazandırarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Peki Ozan nasıl keşfedildi? İşte perde arkasında yaşananlar...

2011-2013 arası Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, o dönem altyapıdan Semih Kaya ve Emre Çolak'ı ilk 11'e monte etti. Florya'yı A'dan Z'ye değiştiren Terim'e bağlı çalışan altyapı hocalarından Nedim Yiğit'e Silivrispor'da çalışan meslektaşı Uğur Alper henüz 11 yaşında olan Ozan Kabak'ı izlemesini tavsiye etti. Nedim Hoca izler izlemez Ozan'ı Galatasaray altyapısına aldı.

Silivri altyapısında hücumda oynayan Ozan Kabak Florya'da savunma oyuncusuna dönüşmeye başladı. Tudor döneminde Osmanlıspor'a verilmesi gündeme geldi ancak Cenk Ergün buna karşı çıktı. Hatta Ergün, profesyonel sözleşme imzaladığı altyapıdaki futbolculardan sadece Ozan'a serbest kalma maddesi koydurdu.

Ozan'ı Avrupa'da ilk keşfeden kulüp ise Arsenal oldu. İngiliz devi 2017'deki U-17 Avrupa Şampiyonası'nda izleyip beğendiği futbolcuyu takip etmeye başladı. Ozan, Galatasaray A Takımı'nda oynadıkça Inter'den Bayern Münih'e kadar birçok kulüp Türk Telekom Stadı'na özel scoutlarını gönderdi. Ancak genç yıldızı Alman ekibi Stuttgart kaptı.





SEMİH KAYA DÖNDÜ

Ozan'ın menajerliğini yapan Fazıl-Fırat Özdemir kardeşler Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya'nın da menajeri. Ozan'ı Stuttgart'a götüren Özdemir kardeşler, Çekya ekibinde gözden çıkarılan Semih'i sezon sonuna kadar kiralık olarak G.Saray'a getirdi. Aslan, Semih'in 600 bin Euro'luk yarım sezonluk ücretini karşılayacak. Bu arada Ozan, G.Saray'a ilk geldiğinde geleneksel hale gelen saç traşını Semih yapmıştı.

4. DÖNEMİNDE PARLATTI

Fatih Terim, 2011'de 3. kez göreve geldiği G.Saray'da altyapıda yeniden yapılanmaya gitmişti. 2000 doğumlular için çok sayıda takviye yapan Cimbom, bugün aralarında Ozan Kabak'ın da yer aldığı Atalay Babacan, Yunus Akgün, Abdussamed Karnuçu gibi milli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Terim, 3. döneminde oluşturduğu ekipten Ozan'ı 11'de, Yunus'u rotasyonda, Atalay'ı kupada oynatarak 4. döneminde parlattı.

NE DEDİLER?

Murat ÖZBOSTAN

İki isim iki hikâye!

Kısacık bir zamanda büyük yol kat eden Ozan'ı kutlamak lazım. Asıl büyük tebrik ise Fatih Terim'e… Genç bir oyuncunun arkasında durup ona ısrarla şans vermesi, yaptığı hatalara rağmen destek olması alkışa değer... Galatasaray'ın kasasına 11 milyon Euro koyan Terim ve ekibi büyük iş başardı. Yönetim cephesine gelirsek; sosyal medyaya bakarsak yönetime "Ozan niye satılıyor?" yorum ve tepkileri var. Bal gibi satılır... 7.5'a gitme hakkı varken, 11'e satılıyorsa bu büyük başarıdır... Gereksiz yorumlar bu saatten sonra Galatasaray'ı yorar ve yıpratır... Kadere bakın ki aynı gün Tarık Çamdal'ın da sözleşmesi feshedildi. Hem de toplam maliyeti 11 milyon Euro. Altyapıdan büyük emekle çıkartılan Ozan Kabak'ın satış bedeli de 11 milyon Euro. İki isim, iki transfer, iki maliyet... Gençler siz Ozan'ı örnek alın ama!

Levent TÜZEMEN

Terim'in eseri

Fatih Terim şapkadan 11 milyon Euro'luk tavşan çıkardı. G.Saray'da 3 ay oynayıp bu kadar yüksek bir fiyata Stuttgart'a transfer olmak öncelikle Terim'in eseridir. Çünkü G.Saray'ın bir marka değeri olduğu kadar Fatih Terim'in de futbol dünyasında bir marka olduğu gerçektir. Avrupalı, Ozan transferini yaparken "Terim oynatıyorsa bir bildiği vardır" diye gözlem yapmıştır. Ayrıca hem Ozan'ı hem de menajeri Fazıl Özdemir'i G.Saray'a kazandırdıkları için kutluyorum. Çünkü Ozan ve menajeri, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini devreye sokar, Galatasaray ekstra bir para kazanamazdı. Ozan'ın Avrupa'ya gitmesi 2000 doğumlu gençlerin hedefini yükseltecektir.

OZAN GENÇLERE İLHAM VERDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi sonrasında bir açıklama yaptı. Bu transferin Galatasaray'ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyduğunu söyleyen Cengiz, "Bu yaşta bir gencin 3 ay içinde değerini bu seviyeye yükseltmesi büyük bir başarı hikâyesidir. Bu başarı hikâyesinin mimarları da onu altyapıda yetiştiren teknik kadromuz ve destekle onu parlatan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkaran Fatih Terim'dir. Ozan Kabak'ın başarısı Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına inanç ve ilham vermiştir" şeklinde konuştu.

BOŞA ATILACAK MERMİMİZ YOK

Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "Akılcı adımlarla ilerliyoruz. Boşa atılacak mermimiz yok. Camiamız müsterih olsun. Tüm kulvarlarda zirvede olan, gurur duyacakları bir Galatasaray görecekler" dedi.