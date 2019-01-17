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’ten ’a destek

Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 'a 'ten de destek geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:45
Semih Şentürk’ten Eskişehirspor’a destek

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi.

KULÜPTEN SEMİH'E TEŞEKKÜR

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor'umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Semih Şentürk’ten Eskişehirspor’a destek
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