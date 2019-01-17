Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > ‘Sevgi bazen şiddeti getirir’

‘Sevgi bazen şiddeti getirir’

Giriş Tarihi: 17.1.2019
‘Sevgi bazen şiddeti getirir’
Tesıslerdeki ziyarette taraftarlar ile Şenol Güneş arasında Burak Yılmaz diyaloğu geçti. Burak'la daha önce de çalıştığını ancak bir sıkıntı yaşamadığını belirten Güneş, "Beşiktaş camiası içinde gönül kırgınlıkları olsa da Burak'a sahip çıkılmalı. Yanlışını söylemeli ama sevgi bazen nefreti getirmez, şiddeti getirir. Burak inşallah oyunuyla ve karakteriyle camiaya layık olacaktır" dedi. Tecrübeli hoca bir taraftarın, "Hocam kulağını çeker" şeklindeki sözü üzerine, "Öyle yapmaya çalışıyoruz" karşılığını verdi.

Taraftar morali
Akhisar maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarlar uzun bir aradan sonra tesislere gelerek takımı ziyaret etti. Taraftarlar, Güneş ve futbolculara çiçek verip tatlı ikramında bulundu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sevgi bazen şiddeti getirir’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN