‘Sevgi bazen şiddeti getirir’

BUGÜN NELER OLDU

Tesıslerdekiziyarette taraftarlar ile Şenol Güneş arasında Burak Yılmaz diyaloğu geçti. Burak'la daha önce de çalıştığını ancak bir sıkıntı yaşamadığını belirten Güneş, "Beşiktaş camiası içinde gönül kırgınlıkları olsa da Burak'a sahip çıkılmalı. Yanlışını söylemeli ama sevgi bazen nefreti getirmez, şiddeti getirir. Burak inşallah oyunuyla ve karakteriyle camiaya layık olacaktır" dedi. Tecrübeli hoca bir taraftarın, "Hocam kulağını çeker" şeklindeki sözü üzerine, "Öyle yapmaya çalışıyoruz" karşılığını verdi.Akhisar maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, taraftarlar uzun bir aradan sonra tesislere gelerek takımı ziyaret etti. Taraftarlar, Güneş ve futbolculara çiçek verip tatlı ikramında bulundu