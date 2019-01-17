Trabzonspor bir adım önde

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile İbanez dışında kadroda yer alan tüm oyuncular, bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok maçında beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Toure'yi ilk 11'de sahaya süren Karaman, önemli eksiklerin olduğu orta sahada ise Batuhan Artarslan'ın yanında esas mevkii sağ bek olan Kamil Ahmet'i oynatarak sürprize imza attı.Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile İbanez dışında kadroda yer alan tüm oyuncular, bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.Trabzonspor'un dün gece en iyi isimlerinden biri olan ve ilk golü atan Ekuban, "Futbolda oynadıkça özgüveniniz gelişiyor. Ben de daha fazla süre aldıkça daha fazla kendimi göstermeye çalışacağım. Kendi adıma da gelişebilmek için elimden geleni yapacağım. Leeds United taraftarları beni çok eleştirmişti, şimdi geri istiyorlar. Futbol böyle bir şey ne yazık ki! Bir gün göklerdeyken bir gün yerlerde olabiliyorsunuz ve yerden yere vurulabiliyorsunuz. Geçen yıl çok kötü sakatlıklar geçirmiştim. Bu yıl daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok maçında çok coşkulu bir futbol oynamasa da sonuca gitmeyi başardı. Özel bir parantez açılması gereken ve belli ki sezonun ikinci yarısına damgasını vuracak olan Ekuban'ın enerjisine kısmen katkı sağlayan Yusuf Yazıcı sonucu getiren isimler oldu. Onazi ve Sosa'nın yokluğunda orta sahadaki üstünlüğünü kaybeden Trabzonspor, ikinci yarıda daha çok kanat organizasyonları üzerinde duracak ve topu rakip sahada oynamaya çalışacak. Evet... Kadro kısıtlı, transfer yok ama yokluklar yeni başarı hikâyelerinin yazılmasına yol açabilir. Balıkesirspor karşısındaki Trabzonspor gösterdi ki; lig ve kupa çok kolay olmayacak ama bu formayı giyen oyuncular pes etmeyecek ve sonuna kadar savaşacaklar.