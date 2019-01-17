Ali Koç müjdeyi verdi: Transferler bitmek üzere

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programında hem sarılacivertli gündemi değerlendirdi hem de ara transfer döneminin şifrelerini verdi. İşte Ali Koç'un ağzından Fenerbahçe'nin transfer dönemi için hedefleri:Kadromuzustoper, forvet arkası, sol açık, sağ açık ve santrfor alarak, güçlendirmek istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor.Enaz 3, mümkünse 4 mevkiye transfer yapmak planlarımız arasında.Aslındaşu anda verebileceğim transfer haberleri var elimin altında ama imza atılmadan açıklamak istemiyorum.U21oyuncumuz Cebrail Akbulut da yakında kadromuzda olacak."Yakında düğmeye basıp Fenerbahçe için bir kampanya başlatacağız. Bu ekonomik yükün altından camiamızın desteği olmadan kalkamayız. Taraftarların yapacağı bir kampanyayı FFP için UEFA da kabul edebilir. Bunu 31 Ocak'ta görüşeceğiz ve öğreneceğiz."115milyon Euro kaynak getirdik ama buradan 1 kuruş harcamadık transfere. FFP gereği sattığımız oyunculardan gelen parayla transferlerimizi yaptık.İstemezmiyiz 50-60 milyon Euro transfere harcayalım. Ama bu paraları harcadığı için kulübün ekonomisi bu hale geldi.Takımaseni beni koy, Fenerbahçe bugün daha fazla puan toplardı.Sağbekimiz Şener'i Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe teklif etmedik.11oyuncumuz kontratının son yılında. Aatif için Rizespor ile anlaştık ama Aatif henüz anlaşamadı. Biraz kızıyorum.Slimanigibi bir forvetin son 26 şutunun kaleyi tutmaması anlatılabilecek bir şey değil. Erzurumspor maçında bilardo gibi yediğimiz son golü de kimse anlatamaz. Üzerimizde uğursuzluk var bence.Ozanile son konuşmamda ona, "Allah'ın verdiği meziyetleri iyi kullan. Sergen Hoca seni çok istiyor. Onun özelliklerini iyi değerlendir" dedim.ErsunHoca Jailson'dan çok memnun. Testleri çok üst düzeyde çıktı.Koç eleştirilerin odağındaki Fransız'a sahip çıktıİdari menajer olarak Volkan Ballı'yı getirdik. Zaten kendisini herkes bilir, tanır.Diğertaraftan yöneticimiz Selahattin Baki'yi de bu işler için atadık. Kendisi tribüncüdür, tribünden gelmektedir, işleri iyi bilir.Comolli'nin gönderileceği haberleri çıktı... Hayır, sadece görev dağılımı oldu.ErsunHoca'yı getirdiğimiz için de eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi.ErsunHoca konusunda acele etmedik. Bir hafta oturup konuştuk. Tribüne oynamak için iş yapsaydık ilk başta getirirdik.Fenerbahçe'ninbaşında olmayı Ersun Hoca için de bir şans olarak görüyorum. İnşallah çok istediği 4'üncü yıldızı burada takar ve uzun yıllar burada çalışır.Takviyeyapalım yapmayalım Yanal, bu takıma inanıyor. Ama takviye de yapacağız."Volkan'ıngeri dönmesi için neler yapması gerektiğini tek tek izah etmiştim. Ama Volkan ilk başlarda bir hamle yapmadı ya da o mesajı almadı. Ersun Hoca geldikten sonra ise takıma dönmek istediğini söyledi, gerekli hamleleri yaptı. Volkan açıklamasını antrenman sahasında yapmak istedi ama hava şartlarından dolayı kantine alındı.""TürkiyeBankalar Birliği ile TFF'nin projesini sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim ben. Tesadüfen bu konuyla aynı zamana denk geldi. Öyle bir şey söylendi ki, sanki bu proje Fenerbahçe için yapılıyor. Keşke Bankalar Birliği'ni Fenerbahçe için ayaklandırabilsem.""Bugünbaktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem kulüp hem de ülke şartlarına uyamadı. Ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk, ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi. Göreceksiniz ki ileride önemli bir kulüpte iyi işler yapacak. Hatta Barcelona'nın başkanı bana, 'Cocu, teknik adam arayışımızda kısa listemizdeydi' dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır."