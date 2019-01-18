Son dakika haberi: Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural ihlali var mı? Açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleye Akhisarspor cephesinin kural hatası damga vurdu. Spor Toto Süper Lig kulüpleri 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncuya yer verebiliyor. Buna karşın Manisa ekibi 13 yabancı ile maça çıktı. A Spor'un haberine göre Akhisarspor yöneticileri bu hatanın yapıldığı ve kural ihlalinin gerçekleştiğini kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Talimatnamesi'nin ("talimatname") 22. maddesine göre "Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması" hali hükmen mağlubiyet gerekçesi olarak hüküm altına alındı.

Talimatnamenin 23. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Beşiktaş'ın müsabakayı takip eden 7 (yedi) gün içinde delilleriyle birlikte TFF'ye itiraz etmesi gerekiyor. Hükmen mağlubiyet kararını verme yetkisi TFF Yönetim Kurulu'na ait.

Hükmen mağlubiyet kararına hükmedilmesi halinde talimatnamenin 23. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Akhisarspor'un attığı gol geçerli kabul edilmeyecek ve karşılaşma siyah beyazlı kulüp lehine 3-0 olarak tecil edilecek. TFF Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara karşı tarafların kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Tahkim Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunuyor.

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel maç sonrasında yaptığı açıklamada kural hatası yapıldığını açıkladı. "Bir dikkatsizlik nedeniyle kadroda 13 yabancı olduğunu maç başladıktan sonra fark ettik ve Lukac'ı tribüne gönderdik."

Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek."

Akhisarsporlu yöneticiler kural hatası yaptıklarını ve 21 kişilik maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdiklerini kabul etti. [A Spor] pic.twitter.com/kuAcy9nQAs — Sabah Spor (@sabahspor1) January 18, 2019