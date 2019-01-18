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’da kadro skandalı

teknik kadrosu 'in 18. haftasında oynanan karşılaşması öncesi kadro skandalına imza attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 00:06
Akhisarspor’da kadro skandalı

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi.

Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi'yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

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Akhisarspor’da kadro skandalı
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