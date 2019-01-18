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Başakşehir'de iki imza birden! Mossoro ve Napoleoni...

, ve 'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 14:47
Başakşehir'de iki imza birden! Mossoro ve Napoleoni...

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

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Başakşehir'de iki imza birden! Mossoro ve Napoleoni...
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