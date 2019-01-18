Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

3 puanı 3 golle aldı

, Bundesliga'nın 18. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golle (2) ve 'den geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 01:20 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 01:22
Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 yendi.

Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena'da Bayern Münih'i konuk etti.

Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.

Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN