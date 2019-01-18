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evinde 'yi 10 maçtır yenemiyor

ile karşılaşacak olan , rakibini evinde son 10 maçtır yenemiyor. Son olarak 9 yıl önce sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet elde eden yeşil beyazlılar bu şanssızlığını kırmak istiyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:17
Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi 10 maçtır yenemiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, yeşil beyazlı ekip rakibi karşısındaki talihsizliğine son vermek istiyor. Fenerbahçe'yi evinde ağırladığı lig ve kupa dahil olmak üzere 10 maçtır yenemeyen Bursaspor, bu mücadelelerin 5'inde berabere kaldı, 5 kez de gülen taraf sarı lacivertliler oldu.

Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe'yi son olarak evinde 11 Şubat 2010'da oynanan kupa maçında 3-1 yenmişti.

YALNIZCA ERTUĞRUL KALDI

Bursaspor, Fenerbahçe'yi son olarak 2016/17 sezonunda oynanan lig karşılaşmasında yenmeyi başardı. 11 Eylül 2016'da İstanbul'da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar, Pablo Martin Batalla'nın golüyle 1-0 kazandı. O günden sonra oynanan 4 lig maçının ise 3'ünü sarı lacivertliler kazandı, biri ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçın kadrosunda yer alan oyunculardan bugün ise kadroda yalnızca kaptan Ertuğrul Ersoy bulunuyor. O günkü mücadelenin maç kadrosunda yer alan 17 oyuncu ile yollar daha sonralarında ayrıldı.

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Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi 10 maçtır yenemiyor
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