Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye sevk edildi

Diagne ve PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşalı 'yi rakibine tükürmesi, Fenerbahçeli 'ı ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 17:07
Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşalı Mbaye Diagne ile Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın bitiminde rakibine tüküren Diagne, bu eyleminden dolayı PFDK'ye gönderildi.

Kupada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Fenerbahçeli Eljif, kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildi. Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'un Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta oyundan ihraç edilen Bakary Nimaga da aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Antalyaspor kulüpleri ise Türkiye Kupası maçlarındaki saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN