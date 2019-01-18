Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Mesut Özil bombası

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar sadece stopere takviye yapan sarı lacivertli takım orta saha ve forvete de takviyeler yapmak istiyor. Sarı lacivertli taraftarların da gözü kulağı son dakika transfer haberlerine çevrildi. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçe yönetimi büyük bombayı patlatıyor. Arsenal'in kadrosunda düşünmediği Mesut Özil için Ada'dan müthiş bir iddia geldi. İşte 18 Ocak transfer haberleri!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! MESUT ÖZİL BOMBASI

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında puan kayıplarını en aza indirerek üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İşte 18 Ocak transferdeki son gelişmeler;