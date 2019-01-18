İstanbul’da UEFA zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Kulüpleri mali sıkıntıdan kurtarmak için hazırlanan yeni projeleri incelemek üzere UEFA Türkiye'ye heyet gönderdi. Bu proje ile TFF Kulüp Lisans Talimatı da TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin başkanlığını yaptığı TFF heyeti tarafından UEFA heyetine anlatıldı. TFF yetkililerinin, yeniden yazılacak olan TFF Kulüp Lisans talimatını UEFA'ya entegre bir şekilde yapmak istediklerini ilettiği zirve iki saat sürdü. TFF'nin sunumunu dinleyen UEFA heyeti aynı gün Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleriyle de bir araya geldi. Heyet ertesi gün de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşüp Türkiye'den ayrıldı.