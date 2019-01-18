Şenol Güneş 300. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, deplasmanda Dorukhan, Gökhan Gönül ve Larin'in golleriyle 3-1 galip gelirken, siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş de kariyerindeki 300. Süper Lig galibiyetine imza atmış oldu.

Teknik direktörlük macerasına 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da başlayan ve bugüne kadar İstanbulspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş ile 563 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, bugün alınan 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'deki 300. galibiyetine uzandı.

Süper Lig'de en çok galibiyet alan teknik adam unvanına sahip olan Şenol Güneş'i, 380 maçta 277 galibiyet alan Fatih Terim takip ediyor. 477 maçta 209 galibiyet alan Aykut Kocaman ise bu anlamda 3. sırada.