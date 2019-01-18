Son dakika: Galatasaray'da transfer: Semih Kaya kiralandı

Galatasaray'da transfer var! Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımın, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı, yönetimin ise resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapacağı belirtildi. İstanbul'da bulunan Semih Kaya'nın, sağlık kontrolünün ardından takıma katılacağı öğrenildi.

Galatasaray daha önce de Portekiz'in Chaves ekibinden stoper Marcao ve Bursaspor'la yollarını ayıran sol bek Emre Taşdemir'i renklerine bağlamıştı.