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dünden razı

Çek kulübü , takımın en yüksek maaş alan oyuncusu için Galatasaray’ın kiralama teklifini hiç düşünmeden kabul etti.

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Sparta Prag dünden razı

Tetteh için geçen hafta Sparta Prag'ın kapısını çalan G.Saray, karşı tarafı ikna edemedi. O zaman yapılan görüşmelerde Semih Kaya gündeme bile gelmemişti.

Bir hafta sonra ise Ozan Kabak'ı Stuttgart'a götüren Fazıl-Fırat Özdemir kardeşler, menajeri oldukları Semih Kaya'nın G.Saray'a dönmesini sağladı.

Sparta Prag cephesi kiralama konusunda hiç sorun çıkarmadı. 1.2 milyon Euro ücretle Çek ekibinde en pahalı oyuncu olan Semih uzun süredir kadro dışıydı. Sparta Prag, G.Saray'dan kiralama bedeli talep etmedi ancak oyuncunun yarım sezonluk maliyetini (600 bin Euro) karşılamalarını istedi.

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Sparta Prag dünden razı
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