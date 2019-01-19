Abdülkadir ve İrfan’ı beğeniyorum

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehirli Visca, ilk Türkçe röportajını verdi. 28 yaşındaki oyuncudan satır başları şöyle:Trabzonspor iyi oynuyor. Zor bir maç olacak. Sahaya üç puan için çıkacağız.6 puanlık avantajı korumak istiyoruz. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız.Gelecek sezon Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefliyorum.Dzeko, milli takımdan arkadaşım. Roma'ya rakip olup onu ve Cengiz'i İstanbul'a getirmeyi istiyoruz.İngiltere Premier Ligi futbolun NBA'i. İnşallah bir gün orada oynarım.Süper Lig'den en çok beğendim futbolcular, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür.