BB Erzurumspor'da sponsor krizi yaşanıyor. Sezon başında Anka Jeneratör ile anlaşmaya varan ve ilk yarı boyunca formasında bu firmanın isminin yazılı formalarla sahaya çıkan BB Erzurumspor, ikinci yarıya başka bir firma isminin yazılı olduğu formayla başladı. Sezon öncesinde Anka Jeneratörle yıl sonuna kadar lig ve kupa maçlarını kapsayan bir anlaşma yapan mavi-beyazlılar, devre arasında yönetim kurulunun değişmesinin ardından, yetki verdiği Emrehan Organizasyon vasıtasıyla anlaşmayı feshetti ve ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine, Şahsuvaroğlu yazılı formayla çıktı.

KARADAVUT: "TARİHİ GELMEDEN ÖDEME TALEP EDİLDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Anka Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Karadavut, "Erzurumspor'un tüm reklam işlerini yürüten Emrehan Organizasyon'un sahibi Aziz Hurşit'in tavırları nedeniyle anlaşma sona erdi. Göğüs sponsorluğu için yaptığı anlaşma gereği peşinat, tarafımızca Emrehan Organizasyon'a yatırıldı. Ancak sonrasında ödeme periyotları gelmeden, vadesi gelmeyen ödemeler istenmeye başlandı. Kendisine anlaşma şartlarına uyacağımız bildirilmiştir. Ancak Aziz Hurşit tarafından yemeğin ardından yetkililerimiz aranmıştır ve "Ben iptal ettim. Sponsor falan değilsiniz, bundan sonra kabul etmiyorum" ifadeleri kullanılmıştır. Daha sonra yeni başkan Hüseyin Üneş ve başkan yardımcısı Ünsal Kıraç'la yaptığımız görüşmede, Aziz Hurşit sorduğumuz sorulara yanıt vermedi. Bu konu üzerine de tarafımızca herhangi bir adım atılmadı" diye konuştu.

"BEDELİ HESAPLANIR VE ÖDEMESİ YAPILIR"

Anlaşmalarının sezon sonuna kadar olduğunun altını çizen Emrah Karadavut, "Bundan sonraki süreçte BB Erzurumspor, markamız ve logomuzla maçlara çıkmıyorsa, bunun bedeli hesaplanır ve ödemesi gerçekleştirilir. Konuyla ilgili hukuki süreç başlamıştır. Erzurumspor'un yeni yönetimine başarılar dileriz" diyerek sözlerini tamamladı.