Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Emre Mor transferini bitiriyor!

Ligin ilk yarısında oldukça kötü bir performans ortaya koyan ve taraftarları dahil birçok otoritenin eleştirisini alan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli ve transfer komitesi eşliğinde taze kan arayışı içinde olan sarı kanaryalar, birçok oyuncu ile temas halinde. Victor Moses, Zakaria Bakkali, Alberth Elis isimlerinin yanına en son olarak Emre Mor eklendi. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan bu isimler sonrasında taraftarlar da oldukça heyecanlandı. Güncel ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri hakkındaki ayrıntıları sizler için derledik.

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