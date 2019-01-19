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'den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe transferini bitiriyor!

Devre arasının hareketli takımlarından olan ile ilgili son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ligin ilk yarısında gösterdiği kötü performans ile son sıralara demir atan sarı lacivertli kulüp, mevcut gidişatı düzeltebilmek için ilk transfer hamlesini Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak yapmıştı. Aatıf, Ozan Tufan ve Barış Alıcı'yı kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Birçok oyuncunun Fenerbahçe ile adı anılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe, için harekete geçti. İşte, son dakika ...

Giriş Tarihi: 19.1.2019 13:31
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Emre Mor transferini bitiriyor!

Ligin ilk yarısında oldukça kötü bir performans ortaya koyan ve taraftarları dahil birçok otoritenin eleştirisini alan , devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli ve transfer komitesi eşliğinde taze kan arayışı içinde olan sarı kanaryalar, birçok oyuncu ile temas halinde. Victor Moses, Zakaria Bakkali, Alberth Elis isimlerinin yanına en son olarak eklendi. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan bu isimler sonrasında taraftarlar da oldukça heyecanlandı. Güncel ve son dakika hakkındaki ayrıntıları sizler için derledik.

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Emre Mor transferini bitiriyor!
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