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'dan Alan'a 3 milyon Euro

forvet Alan'ı bedavaya alma planları tutmayan ’ın oyuncunun kulübü Evergrande’ye ödeyeceği miktar belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Galatasaray'dan Alan'a 3 milyon Euro

Galatasaray, Alan Carvalho'yu bonservis bedeli olmadan transfer etmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte Alan için yapılan görüşmelerin hikâyesi: Ligin ilk yarısı devam ederken, menajer Özkan Doğan ve eski futbolcu Baki Mercimek, sarı-kırmızılılar ile temasa geçerek "Alan'ı sadece imza parası karşılığında getiririz" dediler.

Ancak FIFA ile ters düşmek istemeyen Galatasaray, Alan'ın Brezilyalı menajeri ile görüşerek, oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande'nin bonservis bedeli istediğini öğrendi. Yapılan pazarlıklar sonrası taraflar 3 milyon Euro'ya anlaştı. Cimbom'un 29 yaşındaki forvete de 3.5 miyon Euro yıllık ücret ve imza parası ödeyeceği öğrenildi.

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Galatasaray'dan Alan'a 3 milyon Euro
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