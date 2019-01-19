Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-1 (Maç Sonucu)

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. 38'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında sağ kenardan topu alan Ziya'nın sert şutu ile top ağlarla buluştu: 0-1.

Maçta başka gol olmayınca Gazişehir Gaziantep FK evinde Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur Arslan, Ahmet, Mücahit, Oğuz, Kerim, Gökhan, Segbefia (Dk.80 Theodor) Oğulcan (Dk.70 Rıdvan), Del Valle, Poepon (Dk.56 Chabbı)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Alperen, Deniz, Ziya, İsmail (Dk.90 Burak Altıparmak) Mehmet, Recep (Dk.80 Ambamba), Burak Çalık (Dk.75 Muhammed), Furkan, Kerem Can, Abdülkerim

GOL: Dk.38 Ziya (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Segbefıa, Del Valle, Gökhan (Gazişehir Gaziantep FK)