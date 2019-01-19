Kartal alev alev

BUGÜN NELER OLDU

Önceki üç maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan kaybeden Beşiktaş dün akşam aldığı galibiyetle hayata dönerken "Zirve yarışında ben de varım" dediBeşiktaş, ikinci yarının perdesini Akhisar'da açarken daha düdük çalmadan protestolar başladı.Maçın en önemli olayı Akhisarspor'un hatasıydı. Yeşil-siyahlılar 21 kişilik maç kadrosuna 13 yabancı aldı. 12 yabancı kuralını gözden kaçırdı.Siyah-beyazlılarda yüzleri en çok güldüren isim Dorukhan Toköz'dü.Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında attığı goller VAR ile iptal edilen Dorukhan, bu kez 25 metreden ağları buldu.Mirin ilk maçında kaptığı toplarla dikkat çekti. Hava toplarında da etkiliydi.Beşiktaş ikinci yarıya büyüklerin belalısı Akhisar'ı yenerek başladı.Şenol hocanın heyecanı takıma da yansıdı. Kartal,dedi.Beşiktaş'ın yeni transferi Mirin, ilk maçını değerlendirirken Vida ve Karius itiraflarında bulundu: "Vida çok iyi bir oyuncu. Sahada sürekli iletişim halindeyiz. Birbirimizi iyi tamamladık. Karius ve onun gibi oyuncularla oynamak önemli. Takımın liderlik vasfını üstlenip, takımın geri kalanını etkiliyorlar."RICARDO Quaresma inişli çıkışlı performansı ile eleştirilse de takımın skora en fazla katkı sağlayan isimleri arasında yer alıyor. Akhisar karşısında Gökhan Gönül'ün ağları bulan vuruşunda gol pasını veren Portekizli yıldız, Süper Lig'de 9. asistine ulaştı.35 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol ve 3 asisti bulunuyor.Tolga Zengin'in kadro dışı, Oğuzhan ve Atiba'nın da ilk 11'de olmayışı sebebiyle Quaresma dün sahaya kaptan olarak çıktı. Güneş, Pepe'nin vedası ardından takımdan ayrılmak isteyen Portekizliye pazubandını teslim ederken, "Senin liderliğine güveniyorum" mesajı verdi.Karşılaşmaya performansı ile damga vuran Gökhan Gönül bir gol atarken, 5 de rakip atağı uzaklaştırdı. Deneyimli sağ bek girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kazandı ve hem hücumda hem de savunmada takıma önemli katkı sağladı.BEŞIKTAŞ'IN Akhisar ile oynadığı maçta gözler yeni transferlerden Burak Yılmaz'ın üzerindeydi ancak karşılaşmada yıldızını parlatan isim Dorukhan Toköz oldu. Daha önce 2-2 berabere biten Trabzonspor ve 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçlarında golleri VAR'a takılan 22 yaşındaki futbolcu, ilk kez siyah-beyazlı formayla ağları sarsarken sahanın en iyi isimleri arasında yer aldı. Ancak maç kural hatası nedeniyle hükmen kazanılırsa Dorukhan'ın golü geçersiz sayılacak. Bu arada genç yıldız dün sahanın en çok koşanı (11.8 km), en çok top çalan (5) ve en çok ikili mücadele kazananı (9) oldu.BEŞIKTAŞ'IN 3. golünü ağlara gönderen Larin karşılaşma sonrası şunları söyledi: