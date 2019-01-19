Kartal alev alev

Önceki üç maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan kaybeden Beşiktaş dün akşam aldığı galibiyetle hayata dönerken "Zirve yarışında ben de varım" dedi MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Beşiktaş, ikinci yarının perdesini Akhisar'da açarken daha düdük çalmadan protestolar başladı. Maça siyah-beyazlıların yeni transfer Burak Yılmaz'ın aleyhinde yaptığı tezahüratlar gölge düşürdü. 2-
Maçın en önemli olayı Akhisarspor'un hatasıydı. Yeşil-siyahlılar 21 kişilik maç kadrosuna 13 yabancı aldı. 12 yabancı kuralını gözden kaçırdı. 3-
Siyah-beyazlılarda yüzleri en çok güldüren isim Dorukhan Toköz'dü. Genç oyuncu ilk yarıda yakaladığı çıkışı devam ettirdi.
Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında attığı goller VAR ile iptal edilen Dorukhan, bu kez 25 metreden ağları buldu. 4-
Mirin ilk maçında kaptığı toplarla dikkat çekti. Hava toplarında da etkiliydi. 5-
Beşiktaş ikinci yarıya büyüklerin belalısı Akhisar'ı yenerek başladı.
Şenol hocanın heyecanı takıma da yansıdı. Kartal, "İkinci perdede ben de varım"
dedi. MİRİN'DEN ÖVGÜLER!
Beşiktaş'ın yeni transferi Mirin, ilk maçını değerlendirirken Vida ve Karius itiraflarında bulundu: "Vida çok iyi bir oyuncu. Sahada sürekli iletişim halindeyiz. Birbirimizi iyi tamamladık. Karius ve onun gibi oyuncularla oynamak önemli. Takımın liderlik vasfını üstlenip, takımın geri kalanını etkiliyorlar." ASİST MAKİNESİ QUARESMA
RICARDO Quaresma inişli çıkışlı performansı ile eleştirilse de takımın skora en fazla katkı sağlayan isimleri arasında yer alıyor. Akhisar karşısında Gökhan Gönül'ün ağları bulan vuruşunda gol pasını veren Portekizli yıldız, Süper Lig'de 9. asistine ulaştı. 2 kez de fileleri sarsan Quaresma, 11 gole doğrudan katkı sağladı.
35 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol ve 3 asisti bulunuyor. TAKIMIN YENİ KAPTANI
Tolga Zengin'in kadro dışı, Oğuzhan ve Atiba'nın da ilk 11'de olmayışı sebebiyle Quaresma dün sahaya kaptan olarak çıktı. Güneş, Pepe'nin vedası ardından takımdan ayrılmak isteyen Portekizliye pazubandını teslim ederken, "Senin liderliğine güveniyorum" mesajı verdi. HEM ATTI HEM TUTTU
Karşılaşmaya performansı ile damga vuran Gökhan Gönül bir gol atarken, 5 de rakip atağı uzaklaştırdı. Deneyimli sağ bek girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kazandı ve hem hücumda hem de savunmada takıma önemli katkı sağladı. DORUKHAN'IN GOLÜ BU KEZ SAYILDI!
BEŞIKTAŞ'IN Akhisar ile oynadığı maçta gözler yeni transferlerden Burak Yılmaz'ın üzerindeydi ancak karşılaşmada yıldızını parlatan isim Dorukhan Toköz oldu. Daha önce 2-2 berabere biten Trabzonspor ve 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçlarında golleri VAR'a takılan 22 yaşındaki futbolcu, ilk kez siyah-beyazlı formayla ağları sarsarken sahanın en iyi isimleri arasında yer aldı. Ancak maç kural hatası nedeniyle hükmen kazanılırsa Dorukhan'ın golü geçersiz sayılacak. Bu arada genç yıldız dün sahanın en çok koşanı (11.8 km), en çok top çalan (5) ve en çok ikili mücadele kazananı (9) oldu. LARİN: BURAK'TAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR
BEŞIKTAŞ'IN 3. golünü ağlara gönderen Larin karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Oyuna girdikten kısa süre sonra gol atmak değerliydi. Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var."