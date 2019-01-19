Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı

, ile sözleşme uzattı

, İngiliz futbolcusu 'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 15:32
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold ile mukavele yeniledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme ile ilgili açıklama yapan 20 yaşındaki futbolcu, 6 yaşında kulübün alt yapısına katıldığını belirterek, "Sözleşmeden dolayı gurur duydum. Kulüp bana güveniyor. Bu yüzden sözleşme önerdiler. Jürgen Klopp benim futbola odaklanmam için her şeyi yapıyor. Son 18 ay benim için çok özel geçti" diye konuştu.

Liverpool ile 67 resmi müsabakaya çıkan Trent Alexander-Arnold, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç futbolcu bu süreçte İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN