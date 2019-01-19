3.5 yılda 443 milyon Euro'luk transfer

Süper Lig'de yabancı sınırlamasının kaldırıldığı 2015-16 sezonundan bu tarafa kulüpler 8 transfer döneminde 443 milyon Euro değerinde oyuncu satışı gerçekleştirirken, önceki 8 döneme göre gelir yüzde 72 artış gösterdi. Takımlarımız gelir miktarını 256 milyon Euro'dan 443 milyon Euro'ya çıkardı ve çok sayıda futbolcu da ülke sınırlarını aşarak rekorlar kırdı. Ekiplerimiz Azerbaycan'dan Japonya'ya kadar 24 ülkeye bu süreçte para karşılığında oyuncu göndermeyi başardı. Yabancı sınırlamasının kalkması transfer rekorlarını da getirdi. 2018 yılının hemen başında Cenk Tosun Everton'a 22.5 milyon Euro'ya giderek ülkenin futbolda ihraç rekorunu kırarken, 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a giden Ozan Kabak da Alman ekibinin en pahalı bonservisli oyuncusu oldu. Cengiz Ünder ise 13.4 milyon Euro olan bonservis bedeli ile Türk altyapısından çıkıp, en yüksek bedelle ülke dışına satılan isim durumunda bulunuyor.

CENK TOSUN LİSTENİN BAŞINDA

Türk futbol tarihinin en fazla gelir getiren 9 transferinin 6'sı da bu dönemde gerçekleşti. Listenin ilk sırasını Cenk Tosun 22.5 milyon Euro ile alırken, Badou Ndiaye de 16 milyon Euro ile Jardel (17 milyon Euro) sonrası 3. sırada bulunuyor. 2015-2016 sezonunda 16 milyon Euro karşılığında Birleşik Arap Emirliği'ne transfer olan Moussa Sow da listenin 3'üncü sırasını Ndiaye ile paylaşıyor.

24 ÜLKEYE İHRAÇ YAPTIK

Portekiz

Almanya

Fransa

Yunanistan

İngiltere

İspanya

İtalya

Rusya

Çekya

Polonya

Hollanda

Mısır

S.Arabistan

Arjantin

Meksika

Çin

Japonya

Azerbaycan

Belçika

İsviçre

Sırbistan

BAE

ABD

Brezilya