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'da sevinci

teknik direktörü Ünal Karaman, kritik Medipol maçına 11’inden tek farkla çıkacak. Batuhan’ı kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca, yerine Anthony ’ye görev verecek.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Onazi ve Sosa ile İran Milli Takımı'nda yer alan Majid Hosseini ve Vahid Amiri'den Medipol Başakşehir maçında faydalanamayacak.

Ancak Nwakaeme'nin iyileşmesi ve oynayabilecek seviyeye gelmesi kritik karşılaşma öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kupada oynanan Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'le Başakşehir maçının provasını yapan Karaman, bu karşılaşma için sadece Batuhan-Nwakaeme değişikliği yapmayı planlıyor.

SAĞIROĞLU: YASAK BİZİM İÇİN FIRSAT

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübe getirilen transfer yasağının beklenen bir süreç olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "FIFA'da 18 tane dosyamız var. Yasak avantaj mı, dezavantaj mı? Bana göre avantaj. Gençler için bir fırsat. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi zaten gençlerdir" dedi.

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Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci
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