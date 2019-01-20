Aslan evinde güzel

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü'nü rahat bir oyunla geçerek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, evindeki hakimiyetini sürdürdü.Bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Cimbom, ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016- 2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında almıştı.Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı ekip 190 gol ile Ankaragücü. Başkent ekibinin en fazla gol yediği takım da Galatasaray.Ligin 16 ve 17. haftalarında Başakşehir ile Sivas kalelerine sırasıyla 4 ve 5 isabetli şut atabilen G.Saray, A.Gücü karşısında ilk 33 dakikada 5 isabetli şut buldu.G.Saray, 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattığı hafta, bir başka altyapı stoperine ligde şans tanıdı. 1999 doğumlu Gökay Güney, 84. dakikada Maicon'un yerine oyuna girdi. Bu değişiklik Fatih Terim'in altyapıya mesajı olarak algılandı.