Benzia yedeğe

BUGÜN NELER OLDU

Antalya kampında, "İkinci yarının zirve takımı olacağız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak Bursaspor karşılaşmasında operasyona başlıyor.Yanal, Bursa deplasmanında orta alanın ön tarafında Mehmet Ekici'yi kullanacak. Yanal'ın özellikle Benzia'nın temposundan memnun olmadığı ve bu nedenledüşündüğü için oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi.FENERBAHÇE'DE sezonun formsuz ismi Slimani, Bursa deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor maçı öncesinde santrforda kime görev vereceğine kesin karar vermedi. Ancak tecrübeli teknik adamın fiziksel devamlılığı nedeniyle Frey ile başlamayı doğru bulduğu ve skorun gidişatına göre Soldado'yu silah olarak oyuna sürmeyi planladığı kaydedildi.TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Chelsea'li Victor Moses ile anlaşma noktasına geldi.Chelsea'de bu sezon şans bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusu 1.5 sezonluğuna kiralanacak.BENZIA, bir hücum oyuncusu olarak sezonun ilk yarısı boyunca rakip kalelere isabetli şut gönderemeyerek son derece ilginç bir istatistiğe imza attıÜMRANIYE kadrosundan 5-6 oyuncunun Bursa'da sahada olacağını sanmıyorum. Sadece Benzia değil İsmail, Şener, Valbuena da 11'de sahaya çıkmayabilir. Yanal'ın Antalya'daki idmanlarında da bu kadroyu 'ideal' olarak denemediğini öğrendik. F.Bahçe'nin Bursa'da sahaya çıkacağı kadro, büyük bir ihtimalle ligin kalan bölümünü sürdürecek iskelet takımı olacaktır. Bu maçı böyle incelemekte fayda var.