Bulutların üzerinde

BUGÜN NELER OLDU

Devre arasında takımın iki yıldızıGol düellosuna sahne olan maçta Göztepe'yi 3-2 yenen sarı-siyahlılar, 3 puanı hanesine yazdırdı. Malatya, 28. saniyede Ömer Şişmanoğlu ile golü buldu. Göztepe, bu gole 20. dakikada Halil Akbunar ile yanıt verdi. Ev sahibi 34'te Donald ile tekrar öne geçerken, Poko, 41'de yeniden eşitliği sağladı. Malatya ekibi 53'te Aleksic'in penaltıdan attığı golle maçı kazandı.DEVRE arasında Sadık ve Boutaib gibi iki kritik ismini kaybeden Erol Bulut, kötü geçen transfer dönemine rağmen oyun anlayışından taviz vermemeye çalıştı: Topu rakibine verdi, az pas yaptı ve çok koştu. Tek eksik ise aksayan takım savunması oldu. Sadık gibi önemli bir stoperin yokluğunu Mina'nın üstün performansı ile kapatmaya çalışan Malatya belki kazandı ama Göztepe'nin tam 30 ciddi atağını uzaklaştırarak bunu başardılar