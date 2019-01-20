Lider Gençlerbirliği'ne Hatayspor darbesi

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gergin anların yaşandığı mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Gençlerbirliği atağında karambolde topla buluşan Nadir Çiftçi takımını öne geçirdi: 0-1
30. dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1
32. dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutu kalecide kaldı.
71. dakikada Hamza Gür kale önünde topa kafayla dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1
90+4 dakikada Mirkan Aydın, Gençlerbirliği defansının hatasını affetmedi ve skoru ilan eden golü buldu: 3-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Cemal Bingül xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
HATAYSPOR: Akın xx, Mesut xxx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Hamza xxx (Mirkan Aydın dk. 89 ?), Selim xx, Gökhan Karadeniz xx (Soner Örnek dk. 84 ?), Diallo xx, Caner (Korkishko dk.76 x)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Hamidou Maiga
Teknik Direktör: İlhan Palut
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan xx, Ahmet xx, Mert xx, Luccas xx, Alper xx, Yasin xx (Bekir Yılmaz dk. 79 ?), Sessengon xx (Ahmet İlhan dk. 75 x), Selçuk xx, Nadir xxx, Nobre xx, Deniz x (Jailton Paraiba dk. 68 x)
Yedekler: Emrullah Şalk, Berat Özdemir, Bady, Cosmin
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Nadir Çiftçi (dk. 17) (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel (dk. 30), Hamza Gür (dk. 71), Mirkan Aydın (dk. 90+4) Hatayspor
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Mirkan Aydın, Korkisho (Hatayspor), Yasin Pehlivan, Alper Uludağ, Sessegnon, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)