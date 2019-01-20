Performansı doruklarda!

BUGÜN NELER OLDU

VAR tarafından iptal edilen iki golü sonrası Akhisar'da siyah-beyazlı formayla ilk kez ağları sarsan Dorukhan Toköz, tartışmasız sahanın yıldızıydı. Genç oyuncu,ile sahanın en çok koşanı oldu. Ayrıcavedeğerlerinde de en iyi olmayı başardı. Trabzonspor maçında sahanın en çok koşanı unvanını alanDorukhan,değerinde de zirveye yerleşmişti. Ankaragücü maçındaDorukhan,veforma giyen isimler arasında en iyisi olurken,ikinci sıraya kuruldu. Başarılı oyuncu G.Saray'a karşı isesahanın üçüncüsü,değerinde de takımının ikincisiydi.BEŞIKTAŞ, Dorukhan Toköz'ü sezon başında Eskişehirspor'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti. 3 yıllık sözleme imzalanan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başına 900 bin TL garanti ücret alıyor.