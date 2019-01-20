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Performansı doruklarda!

Genç futbolcu, 90 dakika sahada kaldığı dört karşılaşmaya da damgasını vurdu. Koşu, top çalma ve ikili mücadele gibi değerlerde sahanın en iyilerinden oldu

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Performansı doruklarda!
VAR tarafından iptal edilen iki golü sonrası Akhisar'da siyah-beyazlı formayla ilk kez ağları sarsan Dorukhan Toköz, tartışmasız sahanın yıldızıydı. Genç oyuncu, 11.8 kilometre ile sahanın en çok koşanı oldu. Ayrıca top çalma (5) ve ikili mücadele kazanma (9) değerlerinde de en iyi olmayı başardı. Trabzonspor maçında sahanın en çok koşanı unvanını alan (11.7 kilometre) Dorukhan, pas arası (4) değerinde de zirveye yerleşmişti. Ankaragücü maçında bir gol pası veren Dorukhan, top çalma (6) ve koşu değerlerinde (10.8) forma giyen isimler arasında en iyisi olurken, ikili mücadele karnesinde ise (10) ikinci sıraya kuruldu. Başarılı oyuncu G.Saray'a karşı ise koşu mesafesinde (11.5) sahanın üçüncüsü, ikili mücadele kazanma (8) değerinde de takımının ikincisiydi.

900 bin TL kazanıyor
BEŞIKTAŞ, Dorukhan Toköz'ü sezon başında Eskişehirspor'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti. 3 yıllık sözleme imzalanan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başına 900 bin TL garanti ücret alıyor.
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Performansı doruklarda!
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