Zirve aşkına

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de bugün zirve yarışı için büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısını müthiş bir yükseliş içinde tamamlayan ve 5 maçta topladığı 13 puanla puan sıralamasında ikinci sıraya yerleşen bordo-mavililer, bu çıkışlarını Başakşehir karşısında da sürdürmek ve aradaki 6 puanlık farkı üçe indirmeyi hedefliyor. Başakşehir ise Trabzon deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı açmak istiyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın sahadaki lideri Yusuf Yazıcı olacak. Orta sahadaki organizasyonları Yusuf'a emanet edecek olan Karaman, Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'yi de kanatlarda aktif olarak kullanacak. Son haftaların formda ismi Ekuban ise bordomavililerin gizli silahı olacak.Trabzonsporlu taraftarlar transfer yasağı yüzünden beklenen takviyelerin yapılamamış olmasına aldırış etmedi ve Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Bordomavili taraftarlar ayrıca maç öncesi koreografi gösterisi yapacak.Yönetim Kurulu Başakşehir maçı öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Yönetim ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olduğu gibi bu maç için de 60 bin TL prim vermeyi kararlaştırdı.Onazi'nin sezonu kapatması, Sosa'nın sakatlığının yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin de milli takımda olmaları sebebiyle kadro sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, eldeki oyuncularla en etkili kadroyu ortaya koyarak, taraftarının da desteğiyle 3 puanın hesaplarını yapıyor.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi son haftalarda şampiyonluğu kaçırmamak için işi sıkı tutmak istiyor. Avcı, arka arkaya oynayacakları Trabzonspor ve Kasımpaşa mücadelelerini kayıpsız geçerek ilerleyen haftalar için avantaj sağlamanın peşinde.Kariyeri boyunca Başakşehir'e karşı 4 maçta teknik direktör olarak kulübede yer aşan bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet elde etti. Karaman, 3 de yenilgi aldı.Başakşehir'in başında 417 maça çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'a karşı 21 kez rakip olurken 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Tecrübeli hoca 8 de yenilgi gördü.