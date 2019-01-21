Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor, deplasamanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanının sahibi oldu. Konuk ekip bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.

KASIMPAŞA 0-1 ÇAYKUR RİZESPOR (MAÇ SONUCU)

23' Umar Aminu

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Umar'ın dar açından sert vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ramazan Köse direğin dibinden güçlükle çıkardı.

6. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, düzelttikten sonra çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kararıyla öne geçti. Muric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.

28. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda yerden seken topu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çeldi. Meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top bir kez daha Gökhan'dan döndü. Altıpas gerisinde pozisyonu takip eden Koita'nın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

43. dakikada Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkteki Trezeguet meşin yuvarlağı kafayla Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

69. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Trezeguet ön direğe ortayı açtı. Koita'nın kafa vuruşu auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov cexa alanı içine ortaladı. Sadiku'nun kafa vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

90+4. dakikada gelişen Rizespor kontratağında savunma arkasında topla buluşan Saadane kaleci Ramazan'ı geçemedi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Ergin Gözütok xx

KASIMPAŞA: Ramazan x, Popov xx, Ben Youssef x, Veysel xx, Özgür x (Azad Toptik dk. 88 ?), Pavelka x, Sa x, Tarkan xx (Sadiku dk. 46 x), Hajradinovic x (Heintz dk. 68 x), Trezeguet xx, Koita xx

YEDEKLER: Eray, Simone Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Veigneau, Çağatay

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan xxx, Orhan xxx, Talbi xxx, Saadane xxx, Mehmet Uslu xxx, Petrucci xxx, Abdullah Durak xx, Boldrin xxx (Nakoulma dk. 85 ?), Samudio xxx (Abarhoun dk. 74 xx), Umar Aminu xxx (Aatif dk. 78 x), Vedat Muriç xxx

YEDEKLER: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Çınar Tarhan, Musa, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GOL: Aminu (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Sa (Kasımpaşa), Orhan Ovacıklı, Boldrin, Muriç, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)