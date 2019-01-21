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yeni hocasının gözüne girdi

Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, 'ın gelecek hafta oynanacak maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 12:25
Ozan Kabak yeni hocasının gözüne girdi

Geçtiğimiz günlerde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu için yeni hocası Markus Weinzierl'den de bir açıklama geldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ozan'ın hızlı bir şekilde takıma katkı sağlayacak seviyeye gelmesini umut ettiğini belirterek, 27 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Bayern Münih maçının kadrosuna 18 yaşındaki oyuncuyu da dahil edebileceğini dile getirdi.

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Ozan Kabak yeni hocasının gözüne girdi
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