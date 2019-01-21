Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Stancu Gençlerbirliği'ne döndü

Stancu 'ne döndü

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan , eski futbolcusu 'yu kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 16:25
Stancu Gençlerbirliği'ne döndü

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Rumen futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından başkent ekibinin kadrosuna dahil oldu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stancu'nun Süper Lig hedeflerine önemli katkı sunacağından şüphesi olmadığını belirterek, "Stancu, kulübümüzü bilen, tanıyan, seven bir isim. Türk futbolu açısından tecrübeli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Teknik direktörümüz de başından beri kendisiyle ilgili olumlu görüş belirtmişti. Şartlarımız karşılıklı olarak uyuştu ve Stancu tekrar Gençlerbirliği forması için ter dökecek." diye konuştu.

Cavcav, ligin 18. haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Hatayspor maçıyla ilgili de görüşlerini aktararak, "İkinci yarıya istediğimiz sonuçla başlayamadık. Bu mağlubiyeti erken uyarı olarak değerlendiriyoruz. Lig, uzun soluklu bir maraton, bu yol kazası bu süreçte bize tecrübe olarak olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Stancu Gençlerbirliği'ne döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN