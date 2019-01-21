Stancu Gençlerbirliği'ne döndü

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Rumen futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından başkent ekibinin kadrosuna dahil oldu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stancu'nun Süper Lig hedeflerine önemli katkı sunacağından şüphesi olmadığını belirterek, "Stancu, kulübümüzü bilen, tanıyan, seven bir isim. Türk futbolu açısından tecrübeli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Teknik direktörümüz de başından beri kendisiyle ilgili olumlu görüş belirtmişti. Şartlarımız karşılıklı olarak uyuştu ve Stancu tekrar Gençlerbirliği forması için ter dökecek." diye konuştu.

Cavcav, ligin 18. haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Hatayspor maçıyla ilgili de görüşlerini aktararak, "İkinci yarıya istediğimiz sonuçla başlayamadık. Bu mağlubiyeti erken uyarı olarak değerlendiriyoruz. Lig, uzun soluklu bir maraton, bu yol kazası bu süreçte bize tecrübe olarak olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.