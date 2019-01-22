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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında , 'ı konuk ediyor. 19.00'da başlayacak mücadeleyi sabah.com.tr ve atv'den naklen izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 18:42
CANLI | Boluspor - Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'a konuk oluyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak.

15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

GALATASARAY: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Martin Linnes, Gökay Güney, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş

Müsabaka atv ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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CANLI | Boluspor - Galatasaray
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