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'dan transfer gelişmesi! ile sürpriz takas...

Forvet konusunda taraftarının beklediği haberleri peş peşe geliyor! Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Çin kulübü Guangzhou'nun kamp yaptığı Dubai'ye giderek transferini bitirdi. Alan Carvalho bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Brezilyalı forvet Cumartesi akşamı oynanacak Göztepe karşılaşmasında kadroda olacak. Öte yandan sabah saatlerinde Demba Ba ile ilgili son dakika haberleri gelse de Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay, Demba Ba transferini yalanladı! Galatasaray ile takas mı yapacak? İşte 22 Ocak ...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:51
Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe ile sürpriz takas...

GALATASARAY'DA SON DAKİKA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!

; sezon başında Gomis'in Al Hilal takımına transferinden sonra aradığı forveti bir türlü bulamamıştı. Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan sarı kırmızılılar büyük bir heyecanla forvet transferini bekliyordu! Galatasaray'ın ilk forveti Brezilyalı golcü oldu! Alan Carvalho için Çin kulübüne 3 milyon € bonservis ödeyecek Galatasaray, Alan'a da yıllık 3.5 milyon € ödeyecek. Galatasaray dün Semih Kaya'nın transferini de açıkladı, Semih Kaya için kiralama ücreti ödemeyecek Semih'e de yarım sezon için 3.760.000 TL sabit ücret verecek.

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Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe ile sürpriz takas...
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