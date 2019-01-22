Galatasaray'dan son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe ile sürpriz takas...

GALATASARAY'DA SON DAKİKA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!

Galatasaray; sezon başında Gomis'in Al Hilal takımına transferinden sonra aradığı forveti bir türlü bulamamıştı. Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan sarı kırmızılılar büyük bir heyecanla forvet transferini bekliyordu! Galatasaray'ın ilk forveti Brezilyalı golcü Alan Carvalho oldu! Alan Carvalho için Çin kulübüne 3 milyon € bonservis ödeyecek Galatasaray, Alan'a da yıllık 3.5 milyon € ödeyecek. Galatasaray dün Semih Kaya'nın transferini de açıkladı, Semih Kaya için kiralama ücreti ödemeyecek Semih'e de yarım sezon için 3.760.000 TL sabit ücret verecek.