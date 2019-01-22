Kasımpaşa’ya Rizespor freni

BUGÜN NELER OLDU

Ligin dibinden kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, zirve hesabı yapan Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek, 10 maç sonra galibiyet aldı.Umar'ın dar açından sert vuruşunda Ramazan direğin dibinden çıkardı.Samudio çektiği şutla topu üstten auta gönderdi.Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin, ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.Ligin ilk yarısını 4 gollü Beşiktaş galibiyetiyle kapatan Paşa, ikinci devreye ise yenilgiyle başladı.Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR hakemliği yapan ve sahada yaşanan hakem faciasında payı olduğu için eleştirilen Fırat Aydınus dünkü Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşmasında da VAR odasındaydı. Henüz 24 saat geçmeden Aydınus'un tekrar bir maça VAR hakemi olarak atanması skandal bir karar olarak yorumlandı.