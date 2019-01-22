Marcao 6’ya katlamış

BUGÜN NELER OLDU

Chaves'e verilen 4 milyon Euro bonservis bedeli tartışılan Marcao, 3.5 yıl sözleşme imzaladığı G.Saray'da sezon sonuna kadar 400 bin Euro alacak. 2019- 20 sezonu için sözleşmesinde 800 bin Euro yazan Brezilyalı stopere maaşı 10 ayda 80 bin Euro taksitlerle ödenecek. Marcao'nun Chaves'teki aylık maaşının 14 bin Euro olduğu öğrenildi. Portekiz'de yıllık 140 bin Euro olan ücretini 6 katına çıkaran Marcao ilk maçında Ankaragücü karşısında sınıfı geçen bir performans sergiledi.G.Saray Semih Kaya'yı Çekya ekibi Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiraladığını dün resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, dün basına kapalı idmana çıkan Semih Kaya'nın göründüğü fotoğrafları resmi siteden verirken flulaştırmayı tercih etti. Ancak fotoğraflar sosyal medyaya düşünce resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL sabit ücret ödeneceği belirtildi.Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh, hazırlık maçında sakatlandı. Mol VIDI ile oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında yerde kalan Tetteh, oyuna devam edemedi. 21 yaşındaki Ganalı golcünün kesin durumunun yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı bildirildi.Galatasaray'ın 4. yıldızı taktığı 2014- 2015 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran hayatını kaybetti. 63 yaşında vefat eden Uran, birçok takımda teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Galatasaray, Yıldırım Uran için baş sağlığı mesajı yayınladı.