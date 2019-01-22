Şampiyon olalım öyle gidersin

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Quaresma'nın ayrılık talebi, yönetimde büyük ses getirdi. Portekizli yıldız,dedi. Q7 ile özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı ise,diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı.Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile ilgili yaşanıyor.27 yaşındaki orta saha için 5 milyon Euro bonservis belirleyen yönetim, teklifler düşük gelince oyuncuyu affetme yönünde karar aldı.Sezonbaşında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.Beşiktaş, Quaresma'nın ayrılmak istemesinin ardından kanat arayışlarını hızlandırdı. Tottenham'ın 23 yaşındaki sol kanadı Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yapan Kartal'ın listesindeki bir diğer isim ise Yevhen Konoplyanka. Bu iki oyuncunun arasında önceliği maliyeti daha uygun olan N'Koudou'ya veren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtlara göre hareket edecek.Portekizlifutbolcu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili bugün Madrid'de hakim önüne çıkacak. Yıldız oyuncu, dava öncesi basınla karşılaşmamak için mahkeme binasının garajını kullanma talebinde bulundu ancak reddedildi. Madrid İl Mahkemesi Başkanı Juan Pablo Gonzalez, "Hiç kimseye özel bir prosedür uygulanamaz" dedi. Ronaldo, benzer suçlamalarla karşılaşmış diğer sporcu ve tanınmış kişilerin yaptığı gibi, polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, mahkeme binasına girecekSporToto 1'inci Lig'in 18. haftasında Elazığ'a konuk olan Adanaspor, Kone'nin 47'de attığı golle üç puanı aldı.