Beşiktaş'ta Quaresma'nın ayrılık talebi, yönetimde büyük ses getirdi. Portekizli yıldız, "Ailevi problemlerim var. Eşimle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Bu nedenle ülkeme dönmek istiyorum. Porto beni almak istiyor, izin verin gideyim"
dedi. Q7 ile özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı ise, "Ailevi sıkıntılarını anlıyorum. Ama bu takımın sana ihtiyacı var. Sezon sonunu bekle, şampiyon olalım, öyle gidersin"
diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı. Fakat şu anlık başarılı olamadı. TOLGAY ARSLAN'A AF YOLU GÖZÜKTÜ
Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile ilgili yaşanıyor. F.Bahçe'den gelen teklifi az bulmayan siyah-beyazlılar, deneyimli ismin affını gündeme aldı.
27 yaşındaki orta saha için 5 milyon Euro bonservis belirleyen yönetim, teklifler düşük gelince oyuncuyu affetme yönünde karar aldı. 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sezon
başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var. KANAT ARANIYOR
Beşiktaş, Quaresma'nın ayrılmak istemesinin ardından kanat arayışlarını hızlandırdı. Tottenham'ın 23 yaşındaki sol kanadı Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yapan Kartal'ın listesindeki bir diğer isim ise Yevhen Konoplyanka. Bu iki oyuncunun arasında önceliği maliyeti daha uygun olan N'Koudou'ya veren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtlara göre hareket edecek. RONALDO İMTİYAZ İSTEDİ, REDDEDİLDİ
Portekizli
futbolcu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasıyla ilgili bugün Madrid'de hakim önüne çıkacak. Yıldız oyuncu, dava öncesi basınla karşılaşmamak için mahkeme binasının garajını kullanma talebinde bulundu ancak reddedildi. Madrid İl Mahkemesi Başkanı Juan Pablo Gonzalez, "Hiç kimseye özel bir prosedür uygulanamaz" dedi. Ronaldo, benzer suçlamalarla karşılaşmış diğer sporcu ve tanınmış kişilerin yaptığı gibi, polisin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, mahkeme binasına girecek ADANA GÜLDÜ
Spor
Toto 1'inci Lig'in 18. haftasında Elazığ'a konuk olan Adanaspor, Kone'nin 47'de attığı golle üç puanı aldı.