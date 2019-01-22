Sivasspor Kulübü: "Rakiplerimiz hakemler üzerinde baskı oluşturma çabasında"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bordo-mavili kulübün hakemler ile ilgili açıklamalarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Açıklamada, sezonun ikinci devresiyle birlikte hakemlerden şikayetlerin de başladığı dile getirilerek, "Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı sonrası ulusal ve yerel basında oluşturulmaya çalışılan hakemlere yönelik baskı ve karalamalar bu hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi camiamızda huzursuzluğa sebep olmuştur" denildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ikinci devresinin başlamasıyla birlikte hakemlerden yakınanların da başladığını üzülerek gözlemlemekteyiz.



Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı sonrası ulusal ve yerel basında oluşturulmaya çalışılan hakemlere yönelik baskı ve karalamalar bu hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi camiamızda huzursuzluğa sebep olmuştur.



Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak biz de aynı ligde ve aynı hakemlerin yönetimiyle yarışıyoruz. Bizim müsabakalarda da zaman zaman önemli ve müsabakanın sonucuna etki edecek mahiyette hatalar yapıldığı gözlemleniyor ancak her zaman olduğu gibi iyi niyetimizi koruyarak hiçbir olumsuz açıklama yapmadan, hakem camiasını zan altında bırakmamak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Hatalardan ne kadar rahatsız olsak da gelecek müsabakalardaki rakiplerimize, hakemlere ve sisteme saygımızdan olası etkilerden kaçınmak ve haksız bir avantaj kazanmamak için susuyoruz.



Tüm kulüplerimizin bu tür davranışlardan kaçınmasının adil futbol için şart olduğuna inanıyoruz.



Şüphe yok ki; bu tür açıklamalar gelecek müsabakalara etki etmek amacı ile yapılıyor ise yaptırım gerektiren kabul edilemez bir ihlal oluştururlar. Kasıt bu değilse dahi kastı aşan neticelerden sakınmak için tüm kulüpler gerekli hassasiyeti göstermekle yükümlüdür.



TFF ve özelinde MHK'nın yukarıda belirtilen hususa riayet etmeden, gelecek müsabakaları ve o müsabakalarda görev yapacak kişileri etki altında bırakabilecek davranış ve açıklamalarda bulunanlarla etkin olarak mücadele etmesi elzemdir."