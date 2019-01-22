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Son dakika: 'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!

'tan Cardiff'e rekor fiyatla olan 'yı 'ye taşıyan uçak, üzerindeyken kayboldu.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 13:12
Son dakika: Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!

Dünya futbolu şokta! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Fransız ekibi Nantes'tan 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!

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Fransız ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Nantes'tan Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu. Dün akşam 20:30 civarı radar bağlantısı kopan uçakla ilgili yapılan arama çalışmaları da hala sonuç vermedi.

CARDIFF CITY'NİN TÜRK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

AFP'nin geçtiği haberde, polis kaynaklarınca, Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı. İlgili birimlerce yapılan açıklamada uçuş sırasında hava durumunun çok kötü olmadığı, rüzgar hızının da normal seviyede seyrettiği belirtildi. Ancak arama çalışmaları sırasında havanın kötüye gitmesi nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığı vurgulandı.

UÇAĞIN KAYBOLDUĞU BÖLGE

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Son dakika: Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!
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