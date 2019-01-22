Son dakika: Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!

Dünya futbolu şokta! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Fransız ekibi Nantes'tan 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor!

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Fransız ve İngiliz basınında yer alan habere göre; Nantes'tan Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu. Dün akşam 20:30 civarı radar bağlantısı kopan uçakla ilgili yapılan arama çalışmaları da hala sonuç vermedi.

CARDIFF CITY'NİN TÜRK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Cardiff City'nin Başkanı Mehmet Dalman, talkSPORT'a konuştu: "Uçağın, Manş Denizi üzerindeyken bağlantısı kesiliyor. Son gelen haberler nedeniyle endişe duyuyoruz. Daha fazlasını söylemeden önce doğru bilgileri almamız lazım. Emiliano Sala'nın güvenliği için çok endişeliyiz." — Sabah Spor (@sabahspor1) January 22, 2019

AFP'nin geçtiği haberde, polis kaynaklarınca, Emiliano Sala'nın kaybolan uçakta olduğu doğrulandı. İlgili birimlerce yapılan açıklamada uçuş sırasında hava durumunun çok kötü olmadığı, rüzgar hızının da normal seviyede seyrettiği belirtildi. Ancak arama çalışmaları sırasında havanın kötüye gitmesi nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığı vurgulandı.

-Guernsey Polisi, Nantes'tan havalanıp Cardiff'e gitmekte olan ve içinde Emiliano Sala'nın da bulunduğu düşünülen uçağın arama çalışmalarını yeniden başladığını ancak henüz bir ize ulaşamadıklarını açıkladı. pic.twitter.com/XWjC69gHYp — Sabah Spor (@sabahspor1) January 22, 2019

UÇAĞIN KAYBOLDUĞU BÖLGE