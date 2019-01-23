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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'u konuk edecek. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:54
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı a2'den canlı yayınlanacak. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

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Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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